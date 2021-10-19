Россияне массово захотели переехать

Россельхозбанк: менее 20 процентов россиян хотят постоянно проживать в городах

Проживанием в сельской местности интересуются 81 процент россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25 процентов хотели бы периодически жить там, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты соответствующего опроса, проведенного Россельхозбанком.

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Однозначно хотели бы остаться в городах менее 20 процентов граждан, выяснили интервьюеры. Основная причина, по которой россияне массово стремятся за город, — хорошая экология. Кроме того, они рассчитывают, что в сельской местности смогут купить жилье большей площади, питаться качественными продуктами и избегать нервотрепки.

Каждый второй респондент хотел бы приобрести жилье в деревне, у каждого четвертого оно уже есть, показал опрос. Большинство граждан мечтают высадить за городом огород для обеспечения нужд своих семей. 17 процентов готовы продавать излишки. Заниматься сельским хозяйством профессионально, то есть сделать его источником постоянного дохода, планируют только 8 процентов желающих переехать.

Также выяснилось, что многие россияне хотели бы завести на загородном участке животных — птиц, коз, овец, кроликов, свиней, коров и даже лошадей. Среди молодежи таких 70 процентов.

Ранее стало известно, что большинство россиян — 85 процентов — считают свое нынешнее жилье безопасным. Еще 8 процентов затруднились ответить, а 7 процентов скорее не могут назвать свой дом надежным. Приоритетным критерием при определении безопасности дома большинство опрошенных (42 процента) считают использование в строительстве и отделке высококлассных материалов.