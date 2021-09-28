Россияне поверили в снижение цен на жилье

Россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН, материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Эксперты ИРН провели онлайн-голосование, в котором участникам задали вопрос: «Что будет с ценами на недвижимость этой осенью?». Почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах пяти процентов, 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости жилья. Таким образом, в удешевление «квадратов» верят более 44 процентов граждан.

Рост цен в ближайшие три месяца спрогнозировали 24 процента респондентов, при этом почти 7 процентов уверены, что он превысит пять процентов. 22 процента россиян не ожидают никаких изменений стоимости жилья, порядка 9 процентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с начала пандемии коронавируса стоимость квадратного метра жилья в России увеличилась почти на 40 процентов — сильнее, чем с начала 2013-го и по 2020-й (тогда рост составил 33 процента). Резкое увеличение цен на квартиры вынудило граждан брать ипотеку на большие суммы, чем раньше, отметила глава ЦБ.