В Центробанке раскрыли масштабы роста цен на жилье в России

С начала пандемии коронавируса стоимость квадратного метра жилья в России увеличилась почти на 40 процентов. Масштабы роста цен на недвижимость раскрыла глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации в среду, 22 сентября, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, за последние полтора года «квадрат» подорожал на 39 процентов — сильнее, чем с начала 2013-го и по 2020-й (тогда рост составил 33 процента). Резкое увеличение цен на жилье вынудило граждан брать ипотеку на большие суммы, чем раньше, отметила глава ЦБ. «Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита», — указала она.

Ранее Набиуллина заявляла, что ситуация с ценами на жилье в России будет различаться от региона к региону после усечения программы льготной ипотеки. При этом, по мнению главы ЦБ, ажиотажный спрос на жилую недвижимость в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — спадет. До сих пор именно в этих регионах в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме.