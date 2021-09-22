Россиянам ограничили обмен драгоценностей и авто на ипотеку

Крупные банки в России оказались не готовы ко взносам по ипотеке авто и драгоценностями

Большинство крупных российских банков ограничили оформление нестандартных зачетов первого взноса по ипотеке. Несмотря на прецедент с обменом автомобиля на часть стоимости жилья, кредитные организации придерживаются правил приема оплаты денежными средствами, пишет «Российская газета».

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К нестандартным взносам кредитные организации относят машины, драгоценности, антиквариат, которые россияне пытаются использовать для сделки по ипотеке. Как выяснили журналисты издания, основные представители банковского сектора оказались не готовы к подобным обменам. Не придерживаются, например, тактики приема первого взноса всевозможным ценным имуществом Газпромбанк, Промсвязьбанк и ВТБ. Чаще всего покупатели жилья в кредит продают имеющуюся недвижимость или заранее откладывают средства.

Согласно аналитике Центробанка России (ЦБ), одним из основных источников для приобретения жилой недвижимости россиянами по итогам первого квартала 2021 года оставались сбережения. Жители страны отдают предпочтения банковским вкладам (шесть процентов), в два раза за год выросло число инвесторов в ценные бумаги (18 процентов).

«Отсутствие первоначального взноса, конечно, является одним из основных ограничителей для большей доступности ипотечного кредитования, проникновение которого в ВВП продолжает оставаться на невысоком по сравнению с развитыми странами уровне», — отмечает представитель «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших российских застройщиков запустил программу trade-in, в рамках которой автомобили зачитываются в качестве первого взноса по жилищного кредита. Первая сделка состоялась в Подмосковье. Заемщик за несколько часов продал свою машину через автодилера и использовал средства в качестве 20-процентного взноса по ипотеке.