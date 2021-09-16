В России начали зачитывать автомобили как первый взнос по ипотеке

Один из крупнейших российских застройщиков тестирует программу trade-in (прием старого имущества в счет покупки нового), в рамках которой автомобили зачитываются в качестве первого взноса по ипотеке. Первую подобную сделку уже провели в подмосковных Мытищах, сообщает «Российская газета».

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Участник сделки продал свою машину за три часа через автодилера, а вырученные средства были внесены в счет 20-процентного начального взноса по ипотеке. При этом сам автомобиль тоже был куплен в кредит, поэтому часть денег использовали для погашения займа на машину. Покупателю досталось трехкомнатная квартира, ставка по ипотеке составила 2,99 процента — ее частично субсидирует застройщик.

До сих пор в счет оплаты будущего жилья использовали не автомобили, а старые квартиры. Эксперты неоднозначно оценивают перспективы примененной схемы покупки недвижимости. По данным агентства «Автостат», автомобиль с пробегом в России в среднем стоит 800 тысяч рублей. Поэтому, чтобы полностью закрыть первоначальный взнос (на уровне 20 процентов), в Москве, например, нужна очень недешевая машина, либо дополнительные деньги. Многие и так продают машину перед покупкой квартиры, указывают участники рынка.

Ранее глава рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук заявил, что предпосылок к снижению цен на жилую недвижимость в России нет, но темпы роста цен на квадратные метры будут стабилизироваться. Эксперт отметил, что в 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке скорее будет увеличиваться на размер официальной инфляции.