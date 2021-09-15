В России задумали давать льготную ипотеку программистам

Зарубежным IT-специалистам в России упростят получение вида на жительство и ипотеки

В России упростят процедуру получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и предложат им ряд льгот, пишет «Парламентская газета». В числе мер поддержки — льготная ипотека.

По данным издания, льготная ипотека и другие предложения вошли в утвержденную правительством «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Документ включает 62 мероприятия, призванных в том числе увеличить число занятых в сфере IT за счет иностранцев.

В «дорожную карту» включено создание условий «для привлечения и релокации (возврата) IT-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области IT, в РФ, в том числе упрощение для IT-специалистов процедур получения вида на жительство, льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки».

Комментируя инициативу кабмина, владелец IT-компании «Максимастер» Максим Корниенко заявил «Парламентской газете», что России по силам если не выиграть погоню за IT-кадрами, то точно ее не проиграть. При этом, по его мнению, «программисты из США и Европы работать к нам не поедут, а вот рынок труда СНГ помогает уже сегодня».

Ранее вакансии программиста, топ- и мидл-менеджера и инженера были названы самыми высокооплачиваемыми в России. В Москве самую высокую зарплату предлагают финансовому директору — от 350 тысяч рублей в месяц.