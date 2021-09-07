Москвичам урежут ставки по ипотеке и площадь квартир

В первом полугодии 2021-го, перед ужесточением условий льготной ипотеки, крупные застройщики в Москве и Санкт-Петербурге смогли увеличить выручку на четверть, до 527 миллиардов рублей, а прибыль — более чем в четыре раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные данные. Но с июля они вынуждены искать новые способы сохранения спроса на квартиры.

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С середины лета изменились условия выдачи льготной ипотеки (ставка повышена до 7 процентов, максимальная сумма кредита снижена до 3 миллионов рублей), и это может привести к снижению выручки и, соответственно, прибыли девелоперов, заявила изданию глава совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Но эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук ожидает, что прибыль крупных застройщиков Москвы и Петербурга останется на уровне не ниже 2020 года.

Для сохранения спроса застройщики будут предлагать покупателям специальные программы, как, например, субсидирование ставки по ипотеке, либо кредиты без первоначального взноса, предположил Лящук. Эти меры — урезание ставки и прочие — будут эффективными для девелоперов, и в результате до конца текущего года цены на квартиры в массовом сегменте увеличатся еще на 5 процентов, спрогнозировал директор по продажам холдинга РСТИ Андрей Непомнящий.

В компании «Метриум» сообщили, что поддержать спрос позволят и продажи более компактного жилья. По этому пути уже пошла, например, группа «ПИК»: из 3 тысяч квартир, которые застройщик вывел в продажу в августе, большая часть — небольшие. Приобретение квартиры меньшей площади позволяет сократить бюджет сделки, указывают эксперты.

Ранее, в августе, эксперт по рынку недвижимости Екатерина Сивова заявила, что спрос на жилую недвижимость в Москве снижается, но падение цен маловероятно. «Давать прогноз о том, что будет с рынком недвижимости, сейчас сложно, но единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что цены на жилье падать не будут», — констатировала специалист.