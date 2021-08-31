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Продавцам квартир в Москве предрекли тяжелые времена

«Индикаторы рынка недвижимости»: рост цен на вторичное жилье в Москве замедлился
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рост цен на вторичном рынке жилья в Москве продолжает замедляться, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». По итогам августа 2021-го квадратный метр в старых границах города (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) прибавил менее 1 процента, то есть фактически скорость подорожания квартир снизилась до уровня инфляции.

По данным ИРН, в августе квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 0,8 процента, до 232,76 тысячи рублей. Темпы роста цен на продаваемую недвижимость замедляются второй месяц подряд. По итогам июля метр прибавил 1,5 процента, а июня — 2,7 процента.

Стоимость вторичного жилья очень сильно — почти на 26 процентов — выросла за последний год, отмечают специалисты. До недавнего времени негативное влияние высоких цен на спрос компенсировали супердешевая ипотека, переток средств с банковских вкладов и ажиотаж на рынке новостроек. «Однако с окончанием покупательского бума на первичном рынке и ужесточением монетарной политики Центробанка и для вторичного рынка могут наступить более тяжелые времена», — предрекают аналитики.

В ИРН указывают, что реальные ставки выдачи ипотеки уже находятся в районе 9 процентов, одновременно растут и ставки по вкладам, снижая тем самым инвестиционную привлекательность недвижимости. «Рост ставок в экономике сводит на нет две основные причины роста цен на жилье, а третья — ажиотаж на первичном рынке — более не актуальна в связи с резким снижением лимитов и, де-факто, завершением программы льготной ипотеки в Москве», — подчеркивают эксперты.

Стагнация на столичном рынке жилья осенью куда более вероятна, чем новая волна роста цен, полагают они, но на «вторичке» рост цен может еще какое-то время продолжаться «на малых оборотах» даже при снижении спроса.

Ранее сообщалось, что в январе-июле в Москве заключено максимальное количество сделок с вторичным жильем за последние семь лет. По данным регистраторов, всего с начала текущего года в столице зарегистрировано 93,29 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилой недвижимости.

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