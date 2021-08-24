В Москве отменили скидки для арендаторов квартир

В настоящее время спрос на массовом ​рынке аренды жилья в Москве сопоставим с показателем августа 2019-го, в сравнении с аналогичным периодом кризисного 2020-го активность нанимателей выше на 20 процентов, свидетельствует статистика агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На московском рынке аренды жилья начался высокий сезон, констатируют риелторы: скидок больше нет, спрос достиг допандемийного уровня, на 60 процентов его формируют студенты, на 25 процентов — трудовые мигранты.

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«Разрешение иностранным студентам на очное обучение в России весьма повлияло и на рынок аренды в Москве — много заявок поступает от учащихся из стран дальнего зарубежья, таких как Германия, Испания, Япония. Однако большинство — приезжающие из российских городов и бывших республик СССР», — отмечают эксперты.

Собственники сдаваемых квартир отреагировали на всплеск спроса отменой скидок, установлением строгих ограничений для нанимателей и повышением арендных ставок на 5 процентов. По данным «ИНКОМ», в августе усредненная месячная ставка найма однокомнатной квартиры в Центральном округе Москвы составляет 55 тысяч рублей, в Западном округе — 43 тысячи рублей, в Северном — 39,3 тысячи. Далее следуют Северо-Западный округ с 37,2 тысячи рублей за стандартную «однушку», Юго-Западный округ (36,3 тысячи), Северо-Восточный (35,4 тысячи). Самые низкие медианные ставки аренды жилья зафиксированы в Южном округе — 34,6 тысячи рублей в месяц, Восточном — 33,7 тысячи рублей, и Юго-Восточном — 33 тысячи рублей за однокомнатную квартиру в месяц.

«В сентябре и октябре продолжится традиционный осенний подъем на рынке аренды, и ставки найма наиболее ликвидных объектов также будут примерно на 5-8 процентов выше, чем весной, летом или зимой. В ноябре и декабре, вероятнее всего, нас ожидает стандартная сезонная стагнация. Конечно, эти предположения окажутся верны в стабильных условиях, многое зависит от эпидемиологической ситуации», — заключают специалисты.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал юрист.