В Москве нашли жилье по 100 тысяч долларов за квадратный метр

Цены на элитное жилье в Москве доходят до 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей) за квадратный метр, следует из материалов агентства Barnes International Moscow, предоставленных «Ленте.ру». Рекордно дорогие квартиры не выходят на рынок — их реализуют путем закрытых продаж, отмечают риелторы.

По их данным, всего на первичном рынке жилья в Москве насчитываются около 15 элитных комплексов, где есть лоты стоимостью от 2 миллионов рублей за квадратный метр и дороже. Средний бюджет сделок в этой ценовой категории — 500 миллионов рублей. Типичный лот — пентхаус площадью от 200 до тысячи квадратных метров с четырьмя-шестью спальнями.

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В открытых продажах самые дорогие квартиры эксперты нашли в проектах «Большая Дмитровка IX» (3,3 миллиона рублей за квадратный метр), Carre Blanc (2,95 миллиона рублей за метр) и «Дом на Хлебном» (2,7 миллиона рублей/метр). «При этом в ряде домов, экспонирующихся в закрытых продажах, цена лотов может достигать 100 тысяч долларов за квадратный метр», — отмечают брокеры.

Большинство клиентов покупают недвижимость по максимальным ценам для собственного проживания — даже при наличии другого жилья в Москве или за городом. Под сдачу в аренду квартиры и апартаменты в этом ценовом сегменте не приобретаются, констатируют специалисты.

«Спрос на покупку элитного жилья в Москве с начала года увеличился на 20 процентов, — указывают они. — Предложение на первичном рынке резко сократилось. Так как цены выросли, 2 миллиона рублей за квадратный метр уже пугают людей не так, как раньше».

Ранее цены на квартиры в Москве признали неадекватными. Средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с июня 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей, подсчитали риелторы.