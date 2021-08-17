Цены на квартиры в Москве признали неадекватными

Средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с июня 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». В настоящее время «квадрат» в Москве стоит 275,6 тысячи рублей.

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«Цены на новостройки оторвались от спроса. На наш взгляд, стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, — признали эксперты. — Если говорить о причинах роста цен, то все дорожает, и строительные материалы в первую очередь. Исключение составляют только зарплаты. Второй момент: капиталистический нюанс — пока квартиры как товар берут, цены повышаются».

Летом спрос на новое жилье в столице начал падать, заметили специалисты. По их мнению, некоторым застройщикам придется снижать ценники — в частности, тем, кто не пользуется эскроу-счетами.

«Если ситуация с пандемией не стабилизируется в ближайшие пару месяцев, то просадка по спросу будет на 10-15 процентов, — прогнозируют эксперты. — Сильные застройщики с эскроу-счетами будут держать цены, слабые будут давать скидки. Нельзя исключить вариант, при котором будут появляться проблемные дома. Чем слабее застройщик, тем большие скидки он может дать».

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2021-го новостройки в Москве подешевели — впервые за последние 12 месяцев. Средняя стоимость новой квартиры в продаже снизилась на 4 процента, до 21,3 миллиона рублей (против 22,2 миллиона в июне). Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02 процента, с 349,4 тысячи до 348,4 тысячи рублей.