Москве пообещали нормализацию цен на квартиры

Квартиры в новостройках Московского региона продолжают дорожать, но темпы роста цен замедлились, следует из материалов сервиса подбора жилья «Синица», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средневзвешенная цена квартир в новостройках старой Москвы к августу составила 325,1 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц она увеличилась на 2 процента, за год — на 46,5 процента. Эконом-класс вырос в цене за месяц на 1,3 процента, до 179,8 тысячи рублей за «квадрат», комфорт-класс — на 2,3 процента, до 251,3 тысячи рублей за квадратный метр, бизнес-класс — на 1,3 процента, до 376,2 тысячи рублей за метр.

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Цены в Новой Москве подросли за прошедший месяц на 1,2 процента, до 191 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 35 процентов в годовом выражении). В Московской области средневзвешенная цена «квадрата» строящихся квартир достигла 152,9 тысячи рублей. По сравнению с июнем 2021-го она даже незначительно снизилась (на 0,1 процента), однако за год рост цены составил 29,5 процента.

«Во второй половине 2021-го мы ожидаем ослабление спроса и нормализацию ситуации с ценами, рост которых, вероятно, продолжится, но не столь стремительно, как в первые шесть месяцев года, — обещают аналитики. — В то же время, застройщики будут выводить большие объемы предложения, и квартир и апартаментов в экспозиции будет достаточно».

Ранее были названы районы Москвы с перспективой роста цен на квартиры. По прогнозам аналитиков, в десятилетней перспективе стоимость квадратного метра в Люблино и Марьино увеличится на 12 процентов, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента. Эксперты рекомендуют покупать жилье в этих «спокойных» районах с инвестиционными целями.