Россияне нашли способ погасить ипотеку досрочно

Большинство россиян, получивших налоговый вычет за покупку квартиры, тратят его на досрочное погашение ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного Райффайзенбанком (есть в распоряжении «Ленты.ру»). 47 процентов респондентов нашли этот способ использования вычета оптимальным.

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Еще треть (31 процент) признались, что тратят налоговый вычет на текущие расходы, 22 процента — на ремонт. 14 процентов респондентов также рассчитывают на эти деньги сделать покупки для дома, а 12 процентов — поехать в отпуск. 9 процентов намерены добавить возвратные средства к накоплениям, 3 процента — к инвестициям, а 2 процента — к первоначальному взносу на новую квартиру.

По информации Райффайзенбанка, в среднем российские заемщики выплачивают ипотеку за семь лет вместо 15. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург), которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.