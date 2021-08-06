Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

В июне 2021-го самую дешевую ипотеку в России можно было оформить в Магаданской области — под 5,79 процента годовых в среднем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

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Помимо Магаданской области, регионами с самой доступной ипотекой были названы Сахалинская область (ставка по жилищному кредиту — 6,05 процента), Якутия (6,19 процента), Приморский край (6,2 процента) и Бурятия (6,41 процента).

В пяти российских регионах в начале лета можно было получить кредит на покупку жилья по ставке 6,7-6,8 процента годовых, в восьми — под 6,8-6,9 процента, в 12 — по ставке от 6,9 до 7 процентов, подсчитали в ЦБ.

Самая дорогая ипотека в июне предлагалась в Ингушетии — там ставка составила 8,55 процента годовых. В Чечне этот показатель достиг 8,28 процента.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.