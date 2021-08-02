Россияне бросились рефинансировать ипотеку

В первом полугодии 2021-го темпы рефинансирования банками ипотеки сторонних заемщиков оказались ниже темпов выдачи жилищных кредитов. Но некоторые в 2-4,5 раза увеличили объемы рефинансирования по сравнению с показателями за прошлый год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Русипотека».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

По подсчетам аналитиков, за первое полугодие крупнейшие российские банки рефинансировали чужую ипотеку на 306 миллиардов рублей — это на 38 процентов больше, чем годом ранее. Общее число рефинансированных кредитов достигло 128,4 тысячи. Лидером в этом сегменте остается ВТБ: за полгода банк выдал более 54 тысяч кредитов (120,7 миллиарда рублей) заемщикам, желающим поменять одну ипотеку на другую.

Банки поднимают стоимость рефинансирования, отмечают эксперты: средневзвешенная ставка по таким программам среди топ-20 банков на конец полугодия составила 8,23 процента (плюс 0,21 процентного пункта за последний месяц). Правда, год назад ставка была на 0,23 процентного пункта выше.

Участники рынка полагают, что во втором полугодии спрос на рефинансирование будет поддерживаться изменением условий по семейной ипотеке (ее распространили на первого ребенка в семье). Кроме того, все еще остается много ипотеки, выданной по ставке выше 11 процентов годовых. Рефинансируются традиционно кредиты, когда ставка выше на 2 процентных пункта, чем ставка рефинансирования, указали специалисты.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.