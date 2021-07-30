Уровень одобрения ипотеки в России упал до минимума

Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился в России до четырехлетнего минимума, в настоящее время он находится в диапазоне от 64 до 66 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй. Банкиры объясняют высокую долю отказов наплывом «плохих» заемщиков, которые в числе прочих ринулись за жилищными кредитами из-за рекордно низких ставок.

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По информации бюро «Эквифакс», к началу июля кредитные организации одобрили 66 процентов заявок на получение ипотеки — на 9 процентов меньше, чем год назад, когда их доля достигала 75 процентов. Кредитные специалисты отмечают, что уровень одобрения жилищных займов падает с октября 2020-го, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017-го.

Это подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там долю одобренных заявок оценивают в 63,7 процента, в то время как год назад она равнялась 70,1 процента. Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в жилищном кредитовании, констатировали эксперты бюро.

В крупнейших банках изданию сообщили, что не зафиксировали особых изменений уровня одобрения по ипотеке за последний год. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что снижение количества одобренных ссуд до минимума обусловлено повышением ипотечной ставки вследствие роста ключевой, активным увеличением цен на жилье и снижением реальных доходов населения. В ближайшее время политика банков принципиально меняться не будет, уверен специалист.

Ранее сообщалось, что Банк России с августа ужесточит правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже, при этом для охлаждения рынка жилищного кредитования Центробанку придется вводить дополнительные меры.