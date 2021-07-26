Российским банкам недодали денег на ипотеку

Институт развития «Дом.РФ» распределил между банками дополнительные средства на выдачу льготной ипотеки, которую можно оформить до 1 июля 2022 года. Финансирование программы расширили на 230 миллиардов рублей, но запрошенный банками объем (659,7 миллиарда рублей) почти втрое превысил выделенный дополнительно лимит, пишет «Коммерсантъ».

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Банкам недодали примерно 429 миллиардов на выдачу дешевой ипотеки: так, Сбербанк хотел 161 миллиард рублей, а получил 56,1 миллиарда; ВТБ просил 115 миллиардов, получил 40,1 миллиарда. Альфа-банку дали 25,1 миллиарда вместо запрошенных 72 миллиардов.

По любым лимитированным программам участник хочет иметь запас свыше своей возможности продаж, заявил изданию главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко. По его прогнозу, программа льготной ипотеки не выберет лимит. Ее продление вообще было необязательным, заявил аналитик.

Главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин считает, что с учетом обновления условий кредитования спрос на льготную ипотеку может наблюдаться в городах-спутниках вблизи мегаполисов и пригородов внутри агломераций, где еще можно найти относительно недорогое жилье.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.