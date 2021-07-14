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В России предложили запретить один вид ипотеки

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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев захотел отменить ипотеку с плавающей ставкой

В Совете Федерации разработали законопроект о запрете плавающих ставок по ипотеке и другим потребительским кредитам, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет, пишут «Известия». Парламентарии утверждают, что эта мера нацелена на защиту интересов заемщиков.

Автором проекта закона, запрещающего с 1 апреля 2022 года плавающие ставки в том числе по ипотеке, стал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В скором будущем документ направят на рассмотрение в Госдуму.

Эксперты по кредитованию отмечают, что плавающие ставки могут быть выгодны квалифицированным заемщикам, но этот вид кредитов не подходит людям с низкой финансовой грамотностью. Кроме того, работа с плавающими ставками выгодна банкам — при макроэкономической нестабильности они таким образом перекладывают часть своих рисков на заемщиков.

Плавающие ставки обычно ниже фиксированных, но такой кредит более рискованный. Фиксированные ставки выше, но меньше и рисков для физлица. Плавающая зависит от внешних факторов — ставки ЦБ, инфляции, волатильности рубля и прочих экономических и политических обстоятельств, которые практически невозможно спрогнозировать.

Большинство российских банков сами не хотят выдавать ипотеку с плавающей ставкой — когда она резко меняется под влиянием внешних условий и платеж растет, заемщики просто перестают обслуживать кредиты, и для кредитора это плохо. В ЦБ долю кредитов с плавающими ставками в действующих портфелях банков оценивают менее чем в 0,1 процента. Но эксперты все равно считают регулирование в этой сфере необходимым, отмечают «Известия».

Ранее ипотеку с плавающей ставкой раскритиковал глава Росбанка Илья Поляков. По его словам, ключевая ставка в России более волатильна, чем в других развитых странах, поэтому этот вид кредитов пока россиянам не подходит. Эксперт отметил, ипотеку с плавающей ставкой можно будет выдавать в более отдаленном будущем, когда российская экономика станет стабильнее.

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