Россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир

В России растет число квартир с обременением, выставленных на продажу, говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру». В большинстве случаев это объекты в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением материнского капитала и находящиеся под арестом.

По данным экспертов, квартиры с обременением продаются в среднем на 5 процентов дешевле рынка. «Если мы говорим про квартиры, приобретенные с помощью ипотечного займа, то самый главный подводный камень при покупке таких лотов заключается в вопросе того, кто будет гасить ипотеку», — отмечают в Garnet.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

В большинстве случаев у продавца нет денег на погашение займа, и он просит покупателя закрыть этот долг, поясняют специалисты. Таким образом, у покупателя должен быть первый взнос, размер которого будет равен или превысит размер ипотечного долга продавца. «Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки, — предостерегли эксперты. — Конечно, покупатель будет оспаривать решение с помощью суда, но все это время, нервы и деньги».

Доля квартир с обременениями на рынке будет расти, полагают специалисты, «так как в прошлом году множество россиян взяли кредиты на покупку жилья, но при этом не у всех сохранится возможность обслуживать заем».

Ранее инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган предрек Москве большую распродажу ипотечного жилья. По его мнению, скоро на рынок начнут выходить квартиры тех, кто ранее взял льготную ипотеку, не рассчитав свои силы. «Боюсь, что процесс этот станет лавинообразным», — заявил Коган.