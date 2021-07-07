Среда обитания
 
Последние новости
Украина предложила Белоруссии альтернативу «русскому миру»
В России выявили 23 962 новых случая коронавируса
В одной из московских больниц не осталось свободных мест в реанимации
Россиянина засудили за продажу взломанной PlayStation
Собака усыновила троих брошенных родной матерью тигрят
Гарик Мартиросян предложил использовать принципы «Дома-2» в российском футболе
Евросоюз вернется к обсуждению России
63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с 25-летним рэпером
На светофоре в Москве нашли послание пессимиста об отношении к жизни 
Чубайс предупредил о невозможности обхитрить Европу
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России растет число квартир с обременением, выставленных на продажу, говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру». В большинстве случаев это объекты в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением материнского капитала и находящиеся под арестом.

По данным экспертов, квартиры с обременением продаются в среднем на 5 процентов дешевле рынка. «Если мы говорим про квартиры, приобретенные с помощью ипотечного займа, то самый главный подводный камень при покупке таких лотов заключается в вопросе того, кто будет гасить ипотеку», — отмечают в Garnet.

В большинстве случаев у продавца нет денег на погашение займа, и он просит покупателя закрыть этот долг, поясняют специалисты. Таким образом, у покупателя должен быть первый взнос, размер которого будет равен или превысит размер ипотечного долга продавца. «Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки, — предостерегли эксперты. — Конечно, покупатель будет оспаривать решение с помощью суда, но все это время, нервы и деньги».

Доля квартир с обременениями на рынке будет расти, полагают специалисты, «так как в прошлом году множество россиян взяли кредиты на покупку жилья, но при этом не у всех сохранится возможность обслуживать заем».

Ранее инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган предрек Москве большую распродажу ипотечного жилья. По его мнению, скоро на рынок начнут выходить квартиры тех, кто ранее взял льготную ипотеку, не рассчитав свои силы. «Боюсь, что процесс этот станет лавинообразным», — заявил Коган.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо условие для снижения цен на квартиры в Москве
Недвижимость на курортах оказалась привлекательнее квартир в Москве
Россиян успокоили насчет увеличения ставок по ипотеке
Россияне набрали ипотеки перед повышением льготной ставки
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:02 5 апреля

Ядовитый захватчик

В СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
14:41 1 июля

Канадцам пришлось бежать от вызванного аномальной жарой пожара

19:54 1 июля

Превратившее российскую реку в «Мальдивы» бирюзовое пятно показали на видео

19:17 1 июля

Под Новосибирском нашли «химические Мальдивы»

Дом00:0528 марта

Назад в прошлое

Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
18:12 1 июля

Объявлено о строительстве новой Москва-Сити

16:54 1 июля

Аренда загородных домов подешевела в Подмосковье

15:11 1 июля

Европейская страна успокоит жителей новыми налогами

Среда обитания00:0117 марта

Прожиточный минимум

Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
13:34 1 июля

Назван район Москвы с самыми дешевыми квартирами

13:31 1 июля

В Великобритании выставлен на продажу 700-летний ресторан

12:51 1 июля

В России начали повышать ставки по ипотеке

Россия
В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов
Все материалы
Мир
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Латвия введет тестирование на коронавирус на границе с Россией и Белоруссией
«Чтоб конкуренты в земле лежали»
Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
Украину признали неспособной превратиться в европейскую версию России
«Мы тут как подопытные»
Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
Зеленского уличили в желании стать украинским Путиным
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Марихуану назвали средством для спасения экономики Украины
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети раскритиковали «ВкусВилл» из-за удаления рекламы с ЛГБТ-парой
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Принадлежащий владельцу Pornhub порносайт решили закрыть
Ида Галич рассказала об «адских днях» в семье из-за коронавируса
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Рогатый Человек-сатана отрезал себе пальцы и вставил клыки
Толпа расправилась с напавшим на ребенка леопардом
11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
Новый S-Class: это надо видеть
Мы уже не знаем, как описывать этот Mercedes словами, поэтому сняли видео
Российский авторынок завершил первое полугодие в плюсе
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
АвтоВАЗ начнет выпускать электрокары и гибриды на новой платформе
Концепт Opel Junior: первая работа Криса Бэнгла
Концепт-кар из восьмидесятых с дизайном девяностых и технологиями 2000-х
В России сфотографировали Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
На горнолыжном курорте Эльбруса установили рекорд
Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля
В Дагестане создадут мусороперерабатывающие объекты
Блогеры отправились в путешествие по России
В Ставрополе на пальме появились финики впервые за 40 лет цветения
Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма в России
Школьница купила свадебное платье в секонд-хенде и смастерила наряд на выпускной
Все материалы