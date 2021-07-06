Названо условие для снижения цен на квартиры в Москве

Снижение цен на жилье в московских новостройках возможно только при сокращении спроса. Это условие названо в аналитической заметке агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившей в редакцию «Ленты.ру». Однако, полагают эксперты, в дальнейшем застройщики будут сами активно стимулировать интерес покупателей, предлагая им альтернативу программе льготной ипотеки, которая с 1 июля фактически завершилась в Москве.

Аналитики не ожидают падения цен на квартиры в столице. «После изменения условий ипотеки с господдержкой спрос незначительно уменьшится, — прогнозируют они. — Но девелоперы будут сами его подогревать специальными маркетинговыми программами в ближайшие несколько месяцев. Кроме сниженного процента, покупателей могут привлекать и другими льготами. Например, уменьшением первоначального взноса».

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До конца года квартиры в Москве будут умеренно дорожать, уверены специалисты «ИНКОМ». Снизить спрос на ипотеку может только серьезное повышение ключевой ставки либо переключение внимания покупателей на другие сегменты рынка — «вторичку» и «загородку», указывают они. «Кроме того, выгодные условия ипотеки сохранятся для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года — они смогут получать ипотеку под 6 процентов со "старым" лимитом кредита до 12 миллионов рублей. Эта категория покупателей также будет поддерживать спрос», — поясняют эксперты.

По их данным, к июлю 2021 года средняя стоимость новой квартиры в старых границах города достигла 19,2 миллиона рублей, на присоединенных территориях — 9,2 миллиона рублей, в Московской области — 7 миллионов рублей. За год цены в перечисленных локациях выросли на 28, 25 и 35 процентов соответственно.

Ранее аналитики предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.