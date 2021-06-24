В мэрии объяснили рост цен на квартиры в Москве

Рост цен на квартиры в Москве обусловлен несколькими факторами, заявила в интервью газете «Коммерсантъ» глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. В целом она назвала удорожание жилья законом рынка.

«Это закон рынка, когда цены повышаются, — сказала чиновница столичной мэрии. — Льготная ипотека — только один из факторов роста. На повышение влияют и новая схема финансирования проектов, и удорожание стройматериалов». По словам Пятовой, на московском рынке новостроек не стало меньше предложений, застройщики активно подают заявки на выдачу разрешений на строительство. В среднем еженедельно в Москве стартуют продажи в двух девелоперских проектах.

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Всего за пять месяцев 2021-го в городе согласовали возведение 9,1 миллиона квадратных метров жилья, в то время как за тот же период прошлого года из-за пандемии COVID-19 было согласовано всего около 2 миллионов, сообщила глава Москомстройинвеста.

Пятова также прокомментировала резкий (на 30 процентов за год) рост стоимости квартир в новостройках на присоединенных территориях. «В Новой Москве цены стали существенно увеличиваться после строительства в этом районе метро, дорог и других объектов, обеспечивающих транспортную доступность на территории всего города, — пояснила она. — Мы стремимся стереть границу между старой и Новой Москвой. Это данность, когда рядом с новыми станциями дорожают квартиры».

Ранее сообщалось, что в Москве начали скупать «убитые» квартиры: жилье без ремонта прежде всего интересно инвесторам — сделав ремонт, его можно перепродать подороже или сдавать в аренду. Всего в апреле 2021-го в столице продавалось около 10 тысяч квартир, требующих серьезных вложений в обновление.

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