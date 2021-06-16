Названы виновные в росте цен на жилье в России

Жилье в России подорожало из-за инвесторов, пишет «Коммерсантъ». Они оптом и в розницу скупали квартиры после запуска программы льготной ипотеки. На сделках с недвижимостью в этот период можно было заработать до 14 процентов годовых — гораздо больше, чем на депозитах. Но новые условия жилищного кредитования уже к концу 2021 года вдвое сократят долю инвестсделок на рынке новостроек.

Как рассказали изданию аналитики платформы bnMAP.pro (занимается мониторингом рынка новостроек), к концу мая этого года в старых границах Москвы было заключено 699 оптовых сделок со строящимся жильем (год назад — 380). В Подмосковье в январе-мае оптом было закуплено 839 лотов. Оптовыми покупателями обычно выступают юридические лица. Скупали жилье и физлица — в инвестиционных целях по несколько квартир сразу.

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По оценке главы совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирины Доброхотовой, доля частных инвесторов на московском рынке жилья в настоящее время достигает 30 процентов. В VSN Realty ее оценивают в 20-27 процентов. «Именно льготная ипотека привела к росту числа инвесторов, и высокий спрос с их стороны стал одной из причин роста цен», — заявила «Коммерсанту» Доброхотова, назвав таким образом виновных в удорожании квартир.

Вложения в недвижимость — один из немногих выгодных инструментов для частных инвесторов. В Москве общая доходность инвестиций в строящееся жилье (при условии продажи квартиры через 17 месяцев) достигает 25 процентов, в Подмосковье — 23 процентов, подсчитали аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек». При этом средневзвешенная ставка по депозитам составляет 5-6 процентов, указывает издание.

Эксперты прогнозируют падение числа инвестиционных сделок после 1 июня, когда вступят в силу новые условия выдачи льготной ипотеки (ставка будет повышена до 7 процентов, предельная сумма кредита составит 3 миллиона рублей). В Москве будет сложно воспользоваться этой программой, полагают они.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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