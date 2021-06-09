Россиянам пообещали замедление темпов роста цен на жилье

Рост цен на строящееся жилье в России не прекратится, но замедлится. Такое мнение высказала в беседе с агентством Regnum профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Рост цен на новостройки, скорее всего, не прекратится, но его темпы снизятся, — пообещала эксперт, — несмотря на сокращение числа застройщиков, поскольку исторически в этом сегменте рынка сложилась олигополия».

Как отметила Финогенова, продление программы льготной ипотеки до середины 2022 года может спровоцировать удорожание жилья экономкласса. По мнению профессора, в настоящее время властям важно поддержать застройщиков субсидиями, чтобы избежать очередного витка роста цен на квартиры. Эксперт посетовала, что в 2020 году была запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для застройщиков, но компании не смогли извлечь из нее выгоду.

Ранее в июне способ снизить цены на квартиры назвал самый богатый человек России — глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин. По его мнению, стабилизировать стоимость жилья можно за счет адресной поддержки строительной отрасли, в частности, позволив металлургическим компаниям заключать прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками.

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