Квартиры в Москве вновь подорожали

По итогам мая средневзвешенная цена новых квартир комфорт-класса в Москве почти достигла 242 тысяч рублей за квадратный метр, вновь увеличившись за месяц (на 1,8 процента). За год «квадрат» подорожал на 30 процентов, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, округами старой Москвы (без учета Троицкого и Новомосковского) с самым доступным жильем остаются Зеленоград и Юго-Западный: там «квадрат» в среднем стоит 185,4 тысячи и 192,7 тысячи рублей. Самые дорогие строящиеся квартиры комфорт-класса продаются в Западном округе (276,3 тысячи рублей за квадратный метр) и в Восточном (256,6 тысячи рублей).

Всего к началу лета в Москве продавалось около 12,5 тысячи новых квартир комфорт-класса. За год их число сократилось почти на 19 процентов.

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей нового жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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