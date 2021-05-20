Раскрыт допустимый размер скидки при покупке квартиры в Москве

Объем ликвидного предложения вторичного жилья в Москве остается ограниченным, и в условиях, когда покупатели испытывают сложности с подбором квартиры, продавцы крайне редко соглашаются на скидки. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимост», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как свидетельствуют раскрытые данные, столичные продавцы идут на минимальные уступки: так, по итогам апреля средний размер дисконта при покупке вторичного жилья в Москве составил 3,6 процента. Для сравнения — в январе 2020-го допустимый размер скидки был равен 6,3 процента, в прошлом апреле — 5 процентам, а в январе нынешнего года — 3,9 процента.

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Специалисты «ИНКОМ» считают, что высокий уровень спроса на «вторичку» в Москве поддерживается в том числе за счет изменений в сфере ипотечного кредитования. «Некоторые крупные банки объявили об увеличении ставок по жилищным кредитам. Покупатели спешат заключить сделку, пока проценты по ипотеке не выросли еще больше», — поясняют эксперты.

Они отмечают, что определенную долю спроса на вторичном рынке формируют и консервативные инвесторы, приобретающие недвижимость в первую очередь для сохранения своих сбережений от обесценивания, а также для сдачи квартир в аренду.

Ранее стало известно, что в Москве самая большая среди городов-миллионников доля клиентов, выбирающих недвижимость после полуночи и до пяти утра, — почти 24 процента. 31 процент москвичей ищут жилье днем, примерно столько же — вечером. Лишь 14 процентов просматривают объявления о продаже утром.

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