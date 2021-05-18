Россиян предостерегли от покупки «срочных» квартир

Приобретать на вторичном рынке квартиры, которые по тем или иным причинам продаются срочно, может быть опасно. Риски подобных сделок раскрыл эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«При покупке таких квартир стоит помнить, что чем дешевле объект, тем выше риск получить проблемы с документами, зарегистрированными лицами, долгами, отказниками от приватизации», — предостерег специалист. По его данным, в Москве самая дешевая «срочная» квартира в настоящее время стоит три миллиона рублей — это 76-метровая трешка в доме, возведенном на землях садового товарищества.

«Такая низкая стоимость трехкомнатной квартиры обусловлена, на мой взгляд, именно тем, что дом построен на землях, которые не предназначены для многоэтажного жилого строительства, — пояснил эксперт. — Это чревато сносом всего дома. Кроме того, саму квартиру сложно узаконить как отдельную. Документы будут выданы на долевую собственность».

Всего, по подсчетам Зайкова, в Москве выставлено на продажу около 450 «срочных» квартир. Это примерно один процент от общего числа вторичных вариантов.

Ранее стало известно, что в России растет спрос на «банкротные» квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены.

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