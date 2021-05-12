Россиян предупредили о рисках при покупке квартир по популярной схеме

Схема покупки квартиры в новостройке по переуступке набирает популярность в России: многие из тех, кто приобрел жилье в ипотеку по льготной ставке, теперь хотят его продать. Квартиры, предлагаемые по переуступке, обычно дешевле аналогичных от застройщика, но сделки с ними могут быть рискованными, рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» Алексей Илюхин, управляющий продажами строительных проектов компании Becar Asset Management.

Как отметил эксперт, зачастую владельцы таких квартир стремятся занизить их стоимость в договорах, чтобы выплатить меньшую сумму налогов. «Если продавец купил эту квартиру условно за 2 миллиона рублей, за время стройки она выросла до 3 миллионов, — привел Илюхин пример расчетов. — Получается, что продавец заработал миллион и должен как физлицо заплатить налог в размере 13 процентов — это 130 тысяч рублей». Занижение стоимости опасно для покупателя, предупредил он: если сделку по каким-то причинам аннулируют, добиться возврата всей выплаченной суммы будет сложно.

По словам специалиста, продавать квартиры по переуступке могут физические лица, юридические лица, паевые инвестиционные фонды, подрядчики, с которыми застройщик расплатился квадратными метрами. При этом при оформлении сделки с физлицом квартира рассматривается банком как вторичная, и потому ставка по ипотеке будет выше. Если покупать у юрлица, то можно рассчитывать на низкие процентные ставки — от 5,5 процента годовых.

Ранее в мае россиян предупредили о случаях продажи квартир вместе с собственниками. Чаще всего такие схемы реализуются, когда недвижимость решает продать один из супругов, в том числе бывших.

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