Россиян предупредили об опасных трещинах в жилых домах

В стенах жилых домов могут возникать как незначительные, так и угрожающие жизни обитателей трещины. Наибольшую опасность представляют сквозные трещины в несущих стенах, заявил РИА Новости сотрудник агентства перепланировок и согласования недвижимости Gorod Рустам Керимов.

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Как отметил специалист, зачастую в российских новостройках появляются трещины в примыканиях несущих стен и пилонов к ненесущим перегородкам, это происходит из-за усадки домов. Такие отверстия неопасны и не влияют на устойчивость зданий. Опасны, по словам Керимова, сквозные трещины в несущих стенах монолитных, панельных или кирпичных домов.

Такие недостатки требуют детального обследования, так как причинами их возникновения могут быть нарушение целостности фундамента и просадка грунта, предупредил эксперт. Для устранения проблем проводятся определенные мероприятия по усилению конструкций стен и фундамента. При обнаружении любых трещин в несущих стенах нужно сразу обратиться в управляющую компанию или к застройщику, посоветовал Керимов.

В минувшем апреле в селе Караулово Нижегородской области из-за схода грунта разорвало пополам два жилых дома. В результате происшествия никто не пострадал. Жители разрушенных домов временно переселены в маневренный фонд. Их соседи также спешно покинули свои жилища. Последствия инцидента попали на видео.

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