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Российский губернатор застрял между этажами и поручил проверить все лифты города

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Фото: @kobzevnasvyazi

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения больницы в Усть-Илимске застрял между этажами, после чего поручил проверить все лифтовое оборудование в городе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Это тревожный сигнал. Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это касается не только медучреждений, но и жилых зданий», — заявил глава российского региона.

Ранее сообщалось, что жители поселка Красногорский Челябинской области пригласили к себе губернатора региона Алексея Текслера. Россияне пожаловались на качество воды и назвали место проживания «краем фекалий и аммиака».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая в начале апреля перед региональными депутатами на совещании по бюджету и селекции животных, пожаловался на проблемы с численностью крупного рогатого скота. Он объяснил, что краю очень нужны «телочки, которые будут давать», но «телочек взять негде».

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