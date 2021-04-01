Российскому губернатору понадобились «телочки, которые будут давать»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая перед региональными депутатами на совещании по бюджету и селекции животных, пожаловался на проблемы с численностью крупного рогатого скота. Он объяснил, краю очень нужны «телочки», но «телочек взять негде». Запись выступления чиновника попала в социальные сети.

Я вам уже сказал, и это важно. Нам нужны сегодня телочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны телочки, которые будут давать. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

По всей видимости, речь шла о молоке. Однако после этих слов трансляция заседания прервалась. Какие именно предложения по поводу проблемы высказал Кондратьев, осталось неизвестным.

В конце февраля Кондратьев уже рассуждал о необходимости увеличивать поголовье крупного рогатого скота, «высокопродуктивного скота». Тогда глава региона рассказал о том, что нельзя позволить «искусственному молоку», «наномясу» и «наномеду» позволить вытеснить продукты «от скотинки».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко объяснила, что россиянам незачем волноваться по поводу возможного подорожания молока из-за введения экологического сбора. Таким образом она прокомментировала сообщения об ожидающемся росте цен на 10-15 процентов, по поводу чего участники рынка направили обращение в правительство.