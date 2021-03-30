Россиян успокоили насчет подорожания молока

Вице-премьер Виктория Абрамченко успокоила россиян насчет возможного подорожания молока из-за введения экологического сбора. Чиновника цитирует «Интерфакс».

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«Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки», — отметила Абрамченко.

По ее словам, с 2022 года производители должны будут утилизировать весь объем упаковки: «Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых».

Ранее 30 марта сообщалось о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за введения экологического сбора по двойному тарифу. С января следующего года его якобы должны будут уплачивать производители, не выполнившие норматив по утилизации упаковки.

Участники рынка уже направили письмо правительству и лично премьер-министру Михаилу Мишустину спросьбой пересмотреть норму, аналогов которой, по их словам, в мире не существует.