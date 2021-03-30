Россиян предупредили о резком подорожании молока

Цены на молоко в России могут вырасти на 10-15 процентов из-за нового экологического сбора, предупредили предприниматели. Как пишет газета «Известия», с 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку.

Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. «В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15 процентов», — заявила замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение. В документе цуказывается, что экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока и 3,5 процента — при повышенной с 2022 года. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят россияне.

Ранее сообщалось, что в России цены на продукты питания в феврале 2021 года повысились в пять раз быстрее, чем в Европе. Так, в России отметили удорожание товаров на 1,5 процента по сравнению с январем, в то время как в странах Евросоюза этот показатель составил 0,3 процента. В целом за два первых месяца года продовольствие в России стало дороже на 2,7 процента, а в Европе — на 1,1 процента.