Российского губернатора пригласили в «край фекалий и аммиака»

Жители поселка Красногорский Челябинской области пригласили к себе губернатора региона Алексея Текслера. Россияне пожаловались на качество воды и назвали место проживания «краем фекалий и аммиака». Об этом стало известно из публикации в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

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Пользователи сети пожаловались на проблему с водоснабжением, которая существуют в поселке больше недели. Местные жители отметили, что вода из крана имеет темный оттенок и похожа на мазут. Из-за качества воды они не могут постирать вещи и помыться. «Стала вода еще хуже, чем была ранее», — отметили в сообществе.

Жильцы связали загрязнение с работой агрофирмы «Ариант». Они предположили, что на поля предприятия вывезли свиной навоз, который через почву попал в воду. «Цвет воды вообще за гранью разумного», — написали в комментариях. Представители компании в разговоре с изданием URA.RU заявили, что не привозили на участок удобрения, и исключили возможность аварии. Они пообещали провести проверку. За выяснение причин загрязнения также взялась прокуратура региона.

В январе с проблемой некачественного водоснабжения столкнулись жители села Тополево Хабаровского края. Они пожаловались, что из кранов в их квартирах потекла грязная вода, и сравнили жидкость с землей. Собственники оказались вынуждены покупать питьевую воду. В местной администрации подтвердили перебои с водоснабжением, отметив, что службы промыли водовод и каналы.

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