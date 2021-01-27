Россиянка пожаловалась на ржавую воду из-под крана и отсудила сотни тысяч рублей

Жительница Пушкина (Ленинградская область) пожаловалась на ржавую воду из-под крана и отсудила у застройщика сотни тысяч рублей. Женщина доказала, что виновата организация, поскольку использует трубы плохого качества. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Россиянка сама оплатила экспертизу. Лабораторные исследования показали, что холодная и горячая в квартире не соответствуют нормам СанПиН. Управляющая компания пришла к выводу, что виноват застройщик — трубы были ненадлежащего качества. Также была нарушена технология при их вводе в эксплуатацию и отсутствовала система водоподготовки.

Застройщик оставил без внимания претензии женщины, и тогда она обратилась в суд. Он назначил строительно-техническую экспертизу, которая показала наличие производственных дефектов.

Пушкинский районный суд обязал застройщика исправить все недочеты и выплатить россиянке моральную компенсацию, а также возместить расходы на суд и экспертизы. Сумма выплат превысила 245 тысяч рублей.

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