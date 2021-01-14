Москвичей заверили в безопасности воды из-под крана

Воду из-под крана в Москве можно пить даже без очистки и кипячения — ее качество строго контролируется. Об этом заявила РИА Новости главный технолог управления водоснабжения «Мосводоканала» Елена Столярова.
Вода тщательно очищается и обеззараживается на четырех станциях водоподготовки, заверила эксперт. «Сначала ее очищают коагулированием с последующим осветлением в отстойниках, пропускают через песчаные фильтры, затем обеззараживают хлорсодержащими реагентами. При необходимости обрабатывают озоном и активированным углем», — уточнила Столярова.
Она также отметила, что в воде есть различные микроэлементы и органические соединения, и это нормально — регулярное употребление чрезмерно очищенной, дистиллированной воды опасно для здоровья, «поскольку она вымывает из организма полезные вещества».
Столярова сообщила, что в Москве для обеззараживания воды используют гипохлорит натрия — и это вещество менее токсично, чем применявшийся до 2012 года хлор.
Ранее, в декабре, россиянам рассказали об обмане с водой в бутылках. Оказалось, что иллюстрации с изображением природных объектов, в том числе гор, нередко размещают на этикетках обработанной хлором водопроводной воды.