Литовский депутат придумал «антиковидную воду» и был осмеян

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских предложил «антиковидную воду» для лечения COVID-19 и был осмеян своими коллегами, пишет «Российская газета».

Литовский политик сообщил в социальной сети Facebook, что он и его команда получили энергетический код вируса COVID-19 у китайцев и разработали программу его уничтожения. По его словам, эта вода создает клеточный иммунитет и готовит организм к борьбе с COVID-19. «Уже сейчас эта вода заряжена на преодоление шести разновидностей коронавируса», — отметил Успасских.

Кроме того, евродепутат явился в студию одного из местных телеканалов с бутылкой с водой и сообщил, что он и другие депутаты пьют ее, чтобы получить иммунитет к коронавирусу.

Поскольку никаких подтверждений лечебных свойств этой воды не существует, Успасского раскритиковали многие коллеги, а также общественные деятели культуры.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда. Лукашенко посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области, который является гидрологическим памятником природы республиканского значения. Он пообщался с местными жителями, которые торгуют медом, сыром, изделиями народных промыслов. Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку, и пообещал им всяческую поддержку властей.