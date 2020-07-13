Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.

Лукашенко посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области, который является гидрологическим памятником природы республиканского значения. Он пообщался с местными жителями, которые торгуют медом, сыром, изделиями народных промыслов.

Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку, и пообещал им всяческую поддержку властей. «Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...», — пошутил политик.

Ранее Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и советовал лечиться работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.

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