Последствия коронавируса предложили лечить морскими ежами

В лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института предлагают лечить последствия коронавируса морскими ежами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией Григория Воскобойникова.

По словам ученого, людям, переболевшим COVID-19, следует употреблять препараты, изготовленные на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений. Подобные препараты были разработаны около двух лет назад для реабилитации онкобольных, перенесших химиотерапию. Икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующим свойством. Но для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь терапии переболевших людей, необходимо проводить комплексное исследование.

24 мая сообщалось, что правительство США выделило более миллиарда долларов на создание вакцины от коронавируса в Оксфордском университете. В случае успеха США получит 300 миллионов доз.

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