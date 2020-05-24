США выделили более миллиарда долларов на создание вакцины от коронавируса

Правительство США выделило более миллиарда долларов на создание вакцины от коронавируса в Оксфордском университете. В случае успеха Америка получит 300 миллионов доз. Об этом сообщает The Washington Times.

Лицензия на разрабатываемую вакцину принадлежит фармацевтической компании AstraZeneca.

«Я думаю, что это очень многообещающая вакцина», — отметил президент США Дональд Трамп.

Тем не менее он подчеркнул, что многие компании также близки к созданию средства от коронавируса, в том числе и гигант рынка Johnson & Johnson.

Ранее глава компании Johnson & Johnson Пол Стоффелс заявил, что фирма выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса к 2021 году.

По последним данным, в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего более 340 тысяч человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!