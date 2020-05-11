Фармацевтический гигант выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса

Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson выпустит до 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса к 2021 году. Об этом заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.

По его словам, производство вакцин компания планирует начать до конца текущего года, хотя ранее рассчитывалось развернуть выпуск лишь к 2021 году. На разработку вакцины Johnson & Johnson выделит более миллиарда долларов.

Ранее в городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер. 11 апреля сообщалось, что российскому научному сотруднику ГНЦ ВБ «Вектор» Алексею Кабанову ввели тестовый вариант вакцины от коронавируса.

6 мая сообщалось, что итальянские ученые создали прототип вакцины, способной нейтрализовать SARS-CoV-2. Ее эффективность подтвердили эксперименты на лабораторных мышах. Тестирование на людях собираются начать осенью 2020 года.

На данный момент количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!