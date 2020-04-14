Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер. О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
По словам женщины, она не осознавала в полной мере, что участвует в этом рискованном эксперименте. Сначала участницу попросили ознакомиться с рисками, которые могут повлечь клинические испытания. Сам препарат с номером мРНК-1273, по словам Халлер, был похож на прививку от гриппа. Она отметила, что у нее не возникло никакой боли или раздражения от инъекции. «Мне очень важно было стать полезной», — подчеркнула женщина.
Американка также описала то, что происходило с ней после вакцинации. «В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было хорошо», — рассказала она.
The Telegraph пояснила, что из соображений безопасности женщину оставили на карантине. Через некоторое время ей повторно введут вакцину, как и остальным 44 испытуемым, участвующим в научном эксперименте. За ними будут наблюдать врачи до весны следующего года.
Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку, пишет The Telegraph.
11 апреля сообщалось, что российскому научному сотруднику ГНЦ ВБ «Вектор» Алексею Кабанову ввели тестовый вариант вакцины от коронавируса. Он также описал этапы эксперимента, направленного на борьбу с COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения