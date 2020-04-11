Доброволец описал процедуру тестирования вакцины от вирусов на людях

Научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор» Алексей Кабанов описал этапы и процедуру тестирований противовирусной вакцины на людях. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» для телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Кабанов, который также был добровольцем и принимал участие в подобных тестах, рассказал, что сперва участники проходят скрининг, который выявит, подходят ли они для исследований по состоянию здоровья. Отобранные кандидаты после подписывают обязательные документы и проходят вакцинацию.
Особо опасные инфекции изучаются в специальном корпусе, где участников вакцинируют и держат сутки под наблюдением врача, отметил бывший доброволец. Он добавил, что там им постоянно измеряют температуру и проверяют место ввода инъекции. После этого, участников отправляют домой. Тем не менее регулярные осмотры врача и сдача анализов продолжаются. Также добровольцы должны сами наблюдать за своим здоровьем и фиксировать изменения.
В рамках тестирований создают три группы с участниками: первой вводят небольшую дозу препарата, второй — более высокую дозировку. Добровольцам из третьей группу вводят максимальные дозы вакцины дважды.
Ранее сообщалось, что в фильме «Опасный вирус — 2» высказался профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. Он выразил мнение, что новая эпидемия COVID-19 может возникнуть, если ограничительные меры отменят из-за того, что число заразившихся коронавирусом станет меньше.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения