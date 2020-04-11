Миру предрекли новую эпидемию после отмены карантина

Новая эпидемия COVID-19 может возникнуть, если ограничительные меры отменят из-за того, что число заразившихся коронавирусом станет меньше. Такое мнение выразил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — предрек ученый.

Чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию в будущем, мировым лидерам придется снова применять ограничительные меры в течение этого и следующего года, считает Шульц.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.

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