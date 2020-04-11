Всю Москву помоют от коронавируса

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию уличных территорий для борьбы с распространением коронавируса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
Коммунальщики помоют дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Также тщательно обработают общественные туалеты, площади у многофункциональных центров, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Большую часть территорий обработают механизированных образом, в работах задействуют более четырех тысяч единиц техники. В особо сложных местах дезинфекцией займутся комплексные бригады.
Для обработки используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. По словам Бирюкова, они безопасны и постоянно используются в школах, детских сада, на предприятиях общественного питания, чтобы обрабатывать контактные поверхности.
10 апреля в Москве умерли восемь человек в возрасте от 39 до 84 лет. Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом в Москве составило 58. По всей стране зарегистрированы 102 летальных эпизода.
Врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия в России завершится только к началу июня.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения