В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом

Еще восемь человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
По информации штаба, пациенты в возрасте от 39 до 84 лет имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), атеросклероз, пиелонефрит. Трое умерших страдали сахарным диабетом. У 39-летнего пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.
Таким образом, количество летальных случаев в России увеличилось до 102. Всего, по данным на 10 апреля, в стране зафиксировано около 11,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них за последние сутки — 1786. Вылечились 795 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения