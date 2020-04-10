Собянин предрек тяжелые испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предрек горожанам тяжелые времена из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

По его словам, испытания ждут москвичей в ближайшие дни и недели. Он призвал жителей запастись терпением и мужеством, максимально соблюдать установленные правила и ограничения.

Ранее мэр говорил, что эпидемиологическая ситуация в городе становится все проблемнее и «набирает обороты».

Ранее Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района. Также будут остановлены строительные и ремонтные работы. Исключение сделают только для медицинских объектов, метро, железной дороги и аэропортов. Временно ограничат услуги каршеринга.

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