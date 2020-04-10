Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве становится «все более проблемной» и «набирает обороты». Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
В связи с этим, по словам градоначальника, теперь «в борьбу [с коронавирусом] вступает и поликлиническая сеть». Он отметил, что все городские клиники, в которых есть компьютерная томография (КТ), начнут заниматься диагностикой пациентов с коронавирусом и оказывать им медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее стало известно, что Минздрав России испытывает стресс по средствам защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России организовано более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.
Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795. Больше всего заразившихся в Москве — 7822.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения