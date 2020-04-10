Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве становится «все более проблемной» и «набирает обороты». Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

В связи с этим, по словам градоначальника, теперь «в борьбу [с коронавирусом] вступает и поликлиническая сеть». Он отметил, что все городские клиники, в которых есть компьютерная томография (КТ), начнут заниматься диагностикой пациентов с коронавирусом и оказывать им медицинскую помощь амбулаторно.

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Ранее стало известно, что Минздрав России испытывает стресс по средствам защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России организовано более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.

Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795. Больше всего заразившихся в Москве — 7822.

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