В Минздраве России заявили о стрессе по средствам защиты и ИВЛ

Министерство здравоохранения России испытывает стресс по средствам защиты и аппаратам искусственной ветиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» в пятницу, 10 апреля.
«Все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена», — сказал министр.
Мурашко также отметил, что в России есть более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях. По его словам, «есть вариант усиления этого количества».
Министр подчеркнул, что койки должны быть на 70 процентов оснащены кислородом. Кроме того, по его словам, доля коек в реанимации от общего числа должна составлять не менее 30 процентов.
Ранее стало известно о дефиците защитных медицинских костюмов в России и недостатке аппаратов ИВЛ. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным. Мантуров также поделился планами, по которым на этой неделе российские предприятия должны будут выпустить 80 аппаратов, на следующей неделе — около 200, а затем выйти на объемы производства в 1500 аппаратов за месяц.
Всего в России за последние сутки зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Также отмечено 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Туве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения