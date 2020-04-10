В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Большинство случаев выявлено в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). В Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев, Ульяновской области — 34, Нижегородской области — 32, Мурманской области — 23, Марий Эл — 22, Краснодарском крае — 20, в Башкортостане — 18, Ленинградской области — 17. По 15 случаев заражения коронавирусом выявлено в Чувашии и Пензенской области, 12 — в Тамбовской области. По 10 в Калининградской области и Ставропольском крае.
В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Тыве. За сутки выздоровели 97 человек.
Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерло 94 человек, выздоровели 795.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: еще 37 человек выписаны из больниц. Всего в Москве выздоровели уже 350 зараженных коронавирусной инфекцией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения