Собянин анонсировал жесткие наказания для нарушителей карантина на автомобилях

Московские власти с пятницы, 10 апреля, начнут жестко наказывать нарушителей карантина, которые передвигаются по городу на автомобилях. Такие меры анонсировал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть», — отметил градоначальник.
Он объяснил, что данная мера коснется только граждан, официально находящихся на карантине — заболевших коронавирусной инфекцией, их близких родственников, контактировавших с ними людей, а также тех, кто вернулся из-за рубежа. «Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — добавил Собянин.
Мэрия Москвы и МВД ранее заключили соглашение, которое позволяет столичной полиции штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Оно было одобрено правительством России.
Первичное нарушение режима самоизоляции гражданином повлечет штраф в размере четырех тысяч рублей, повторное — в размере пяти тысяч. При использовании транспортного средства штраф также составит пять тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения