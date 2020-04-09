Собянин анонсировал жесткие наказания для нарушителей карантина на автомобилях

Московские власти с пятницы, 10 апреля, начнут жестко наказывать нарушителей карантина, которые передвигаются по городу на автомобилях. Такие меры анонсировал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть», — отметил градоначальник.

Он объяснил, что данная мера коснется только граждан, официально находящихся на карантине — заболевших коронавирусной инфекцией, их близких родственников, контактировавших с ними людей, а также тех, кто вернулся из-за рубежа. «Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — добавил Собянин.

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Мэрия Москвы и МВД ранее заключили соглашение, которое позволяет столичной полиции штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Оно было одобрено правительством России.

Первичное нарушение режима самоизоляции гражданином повлечет штраф в размере четырех тысяч рублей, повторное — в размере пяти тысяч. При использовании транспортного средства штраф также составит пять тысяч рублей.

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